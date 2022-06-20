Австрія вирішила повернутися до вугільної генерації на тлі скорочення постачання газу з РФ

На тлі скорочення постачання російського газу Австрія вирішила знову відкрити вугільну електростанцію в комуні Меллах на південь від Граца.

Як повідомило в неділю, 19 червня, відомство федерального канцлера у Відні, влада працює спільно з найбільшою в країні електроенергетичною компанією Verbund, щоб переобладнати електростанцію для відновлення роботи на вугіллі на випадок нестачі газу, передає DW.



"Передусім наша мета полягає в тому, щоб забезпечити постачання країни", – заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер, зазначивши, що 80% газу в країну надходить із Росії.

"Йдеться про заміщення недостатнього російського газу іншими джерелами або постачальниками, щоб мати можливість продовжувати нарощувати запаси", – додав він.



Електростанція в Меллаху, яка була останньою діючою вугільною електростанцією в країні, закрилася навесні 2020 року на тлі поступової відмови уряду від енергоносіїв, що забруднюють довкілля, з метою повного переходу на відновлювані джерела енергії. Відновлення її роботи за необхідності поверне в Австрію вугільну генерацію. Проте, за даними австрійського уряду, переобладнання електростанції триватиме кілька місяців.

Як повідомлялося, у зв'язку зі скороченням постачання російського газу Німеччина хоче вжити додаткові заходи економії.