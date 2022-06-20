На кордоні з Польщею відкрили оновлений пункт пропуску "Краківець – Корчова"

У рамках проєкту "Відкритий кордон" 20 червня було відкрито рух оновленим пунктом пропуску "Краківець – Корчова".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.



Зазначається, що роботи над збільшенням пропускної спроможності на пункті стартували 10 днів тому. Зокрема, збільшено кількість смуг для вантажівок з 4-ти до 10-ти та створено додаткові павільйони для митного та паспортного контролю.

"В умовах блокади морських портів потужна логістика на західних кордонах є безальтернативною умовою для функціонування економіки України. Саме тому ми створили проєкт "Відкритий кордон", покликаний суттєво збільшити пропускну спроможності автомобільних пунктів пропуску та покращити логістику на напрямку Україна-ЄС. Очікуємо, що оновлення пілотного пункту "Краківець – Корчова" збільшить його пропускну спроможність щонайменше на 50%", – наголосив міністр Олександр Кубраков.

Він також подякував польським колегам за підтримку в реалізації цього проєкту та висловив сподівання, що "успішний досвід на цьому пункті пропуску масштабуємо на інші 7 пунктів на українсько-польському кордоні".

"Аналогічні проєкти збільшення пропускної спроможності ми також будемо реалізовувати на кордонах з іншими західними сусідами. Уже ведемо перемовини про приєднання до "Відкритого кордону" Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови", – наголосив очільник Мінінфраструктури.

Також сторони збільшили кількість прикордонників та митників на пункті пропуску. Для їх роботи польська сторона надала спеціальні контейнерні модулі.

У міністерстві нагадали, що проєкт "Відкритий кордон" передбачає ліквідацію вузьких місць на західному кордоні та покращення логістики на напрямку Україна-ЄС.

Зокрема, в його межах планується: реконструкція інфраструктури існуючих пунктів пропуску (включно з під`їзними дорогами), побудова нових пунктів та запровадження спільного прикордонно-митного контролю з державами-сусідами.

Необхідність проєкту викликана блокадою українських портів та наступним різким зростанням навантаження на сухопутні пункти перетину кордону.