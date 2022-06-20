Литва обмежила транзит вантажів до російського Калінінграда, у Москві та Брюсселі – відреагували (оновлено)

У суботу Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території РФ до Калінінградської області. У зв’язку з цим в Росії вже викликали до МЗС тимчасову повірену у справах Литви. Водночас в ЄС не прогнозують нового витка напруги у відносинах з Москвою.

Про припинення транзиту спочатку повідомив губернатор Калінінградської області Антон Аліханов, передає Радіо Свобода.

За його словами, Литовська залізниця в ніч на суботу припинила транзит низки російських товарів, які потрапили під санкції Євросоюзу, до Калінінграда, про що компанія повідомила керівництву регіону.

Під заборону ЄС потрапило майже 50% усіх вантажів, які доставляють із регіонів Росії. Аліханов зазначив, що тепер на поромну лінію Усть-Луга – Балтійськ будуть потрібні додаткові судна для доставки товарів. Він також повідомив, що після 10 серпня обмеження можуть торкнутися також постачання нафтопродуктів.

Своєю чергою в МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції із сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

"По-перше, це не дії Литви, це європейські санкції, які будуть застосовуватися з 17 червня, санкції нині застосовуються залізницями, які інформують своїх клієнтів про те, що товари, які потрапили під санкції з 17 червня червня, — це сталь та інша продукція, виготовлена ​​із заліза, більше не імпортуватиметься через Литву", – цитує міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса місцеве видання Delfi.

Він наголосив, що обмеження запроваджено після проведення консультацій з Єврокомісією.

Водночас у митній службі Литви нагадали, що про цю заборону було відомо з середини березня разом з ухваленням четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії. Він передбачає обмеження на російську сталь та іншу продукцію із чорних металів за договорами, укладеними до 17 червня. Таким чином, з минулої суботи їх не можна перевозити територією Євросоюзу.

"Сухопутний транзит між Калінінградською областю та іншими регіонами Росії не зупинено і не заблоковано. Транзит пасажирів та вантажів, які не потрапили під санкції ЄС, триває. Литва не вводила жодних односторонніх, індивідуальних чи додаткових обмежень на цей транзит. Жодних додаткових вказівок ми не отримували та ніяких подальших дій не робимо", – наголосила речниця литовської митниці Ліна Лаурінайтіте-Грігене.

Вона додала, що аналогічна заборона набуде чинності з 10 липня щодо цементу, алкоголю та іншої продукції, з 10 серпня – щодо вугілля та інших твердих копалин, з 5 грудня – щодо російської нафти.

Своєю чергою в понеділок, 20 червня, до МЗС РФ викликали тимчасову повірену у справах Литви. Як зазначили у пресслужбі відомства, рішення литовської сторони Москва оцінює як "відверто ворожі". Також у міністерстві наголосили, що, якщо найближчим часом Литва не відновить вантажний транзит між Канілінградом та РФ, то "Росія залишає за собою право на дії щодо захисту своїх національних інтересів".

Водночас глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель поки не прогнозує можливості нового витка серйозної напруги у відносинах з РФ після того, як у суботу Литва почала блокувати транзит вантажів до Калінінграда, пише Європейська правда.

Він сказав, що точно не знає, чи може це рішення створити нову проблему у відносинах з Росією. Проте наголосив, що порівнювати ситуацію в Калінінграді та в Україні з точки зору впливу – некоректно.

"Ви не можете порівнювати ситуацію в Калінінграді з ситуацією в Україні щодо війни. На решту світу те, що відбувається в Калінінграді, не вплине, але на решту світу дуже сильно вплине те, що відбувається в Україні", – сказав Боррель.

Калінінградська область – російський анклав, що межує з Литвою та Польщею. Залізничне пасажирське сполучення з ним здійснюється через територію Литви без змін, а літаки літають над Балтійським морем, оскільки повітряний простір країн ЄС для РФ закритий.