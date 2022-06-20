Українці за кордоном витратили з карток 75 мільярдів за місяць, – Нацбанк

За кордоном у квітні цього року українці з використанням платіжних карток українських банків витратили приблизно 75 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що переважна більшість цих коштів – це оплата товарів у POS-терміналах торговельної мережі та отримання готівки в банкоматах вимушеними українськими переселенцями.

Загалом, за оцінкою регулятора, у квітні 2022 року в Україні та за її межами з використанням платіжних карток було здійснено близько 550 млн операцій на суму 450 млрд грн. Якщо порівнювати ці показники з довоєнним січнем 2022 року, то загальна кількість операцій зменшилася на 15%, водночас їх сума зросла на 2%.

Зокрема, в Україні протягом квітня з використанням платіжних карток було здійснено понад 505 млн операцій на суму близько 375 млрд грн, що менше на 20% за кількістю та 10% за сумою проти січня 2022 року.

Як наголошують в Нацбанку, таке скорочення в умовах війни не є значним та свідчить, що українська фінансова система продовжує стабільно функціонувати, а громадяни мають можливість забезпечувати свої фінансові потреби.

Також у квітні частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток у межах України за сумою становила 71% (у січні 2022 року цей показник становив 62%). Водночас частка за кількістю залишилася майже незмінною – 90% (за січень 2022 року – 91%). Тобто 9 із 10 операцій із картками були безготівковими.