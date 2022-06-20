За два місяці війни кількість платіжних терміналів в Україні впала на третину, – НБУ

Війна негативно вплинула на стан платіжної інфраструктури для приймання платіжних карток.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

За оцінкою регулятора, кількість активних платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережах станом на 1 травня порівняно з початком року зменшилася на третину, а кількість банкоматів – на 20%.

В НБУ це пов’язують з тим, що значна кількість таких платіжних пристроїв розташована в місцях, де ведуться активні бойові дії або на територіях, які тимчасово не контролюються українською владою.

Також не всі торговельні підприємства відновили роботу на територіях, які були звільнені Збройними Силами України.

Як повідомлялося, у квітні в Україні та за її межами з використанням платіжних карток українці витратили 450 млрд грн.