Рада прийняла новий закон про переробку відходів

Верховна Рада прийняла новий закон "Про управління відходами".

За прийняття відповідного законопроєкту №2207-1-д у другому читанні проголосували 282 нардепи, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Згідно з пояснювальною запискою, закон має на меті запровадими основоположні принципи та положення європейського законодавства у сфері управління відходами, зокрема, ієрархію управління відходами та основні вимоги до розширеної відповідальності виробника.

Документом також вводиться система довгострокового планування управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також запровадження національного переліку відходів, що сприятиме гармонізації переліку відходів з європейським та буде застосовуватися в системі обліку та звітності у сфері управління відходами.

Законом передбачено впровадження інформаційної системи управління відходами, яка надасть змогу значно спростити систему обліку та звітності, подання декларацій та здійснення дозвільних процедур у сфері управління відходами.

Крім того, запровадження підсистеми відкритих реєстрів має забезпечити доступ до інформації утворювачів та інших володільців відходів.

Законом також пропонується посилити контроль за збиранням та обробленням небезпечних відходів шляхом посилення вимог до ліцензування такої діяльності.

Закон встановлює порядок збирання, вивезення та оброблення муніципальних відходів, забезпечує впровадження їх роздільного збирання та рециклінгу, передбачає вимоги до якісного надання послуги з управління відходами та нарахування плати за таку послугу.

"Забезпечення впровадження вище зазначених положень дасть змогу розв’язати ряд загальнонаціональних проблем, пов’язаних з безконтрольним накопиченням та захороненням відходів, масовим утворенням стихійних сміттєзвалищ, тотальним порушенням вимог екологічної безпеки у сфері управління відходами та призведе до надходжень інвестицій у сферу управління відходами", – зазначається у пояснювальній записці до відповідного законопроєкту.