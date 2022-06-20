Євросоюз схвалив заходи для подолання продовольчої кризи через війну Росії проти України

Рада ЄС схвалила низку заходів у відповідь на глобальну продовольчу безпеку, спровоковану російським вторгненням в Україну.

"Неспровокована і невиправдана загарбницька війна Росії проти України має катастрофічні наслідки для українського народу, а також для людей усього світу. ЄС повністю відданий співпраці зі своїми глобальними партнерами для подолання найгірших наслідків для продовольчої безпеки та вжив швидких і комплексних заходів", – йдеться в ухвалених висновках, передає Європейська правда.

Рада ЄС закликає реагувати на глобальну продовольчу безпеку за чотирма напрямками:

солідарність через надзвичайну допомогу та підтримку доступності;

стимулювання сталого виробництва, стійкості та трансформації продовольчої системи;

сприяння торгівлі, допомагаючи Україні експортувати сільськогосподарську продукцію різними шляхами та підтримувати глобальну торгівлю;

ефективна багатосторонність і сильна підтримка центральної ролі Групи ООН з глобального реагування на кризи для координації глобальних зусиль.

У ЄС також нагадали, що не запроваджували санкцій щодо російського експорту продовольства на світові ринки.

У своїх висновках Рада висловлює глибоку стурбованість тим, що вразливі групи населення стикаються з безпрецедентним рівнем продовольчої безпеки.

"Невиправдана, неспровокована та незаконна загарбницька війна Росії проти України різко загострила кризу продовольчої безпеки. Російські війська обстрілюють та окупують ріллі України, знищуючи ферми, складські та харчові приміщення, обладнання та транспортну інфраструктуру. Вони блокують українські порти, перешкоджаючи експорту мільйонів тонн зерна на світові ринки", – йдеться у висновках.

Раніше повідомлялося, що в Сенаті США законодавці від обох партій презентували резолюцію, яка засуджує використання голоду як зброї війни в Україні та інших країнах.