FATF відмовилась вносити Росію до "чорного списку"

FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей – Financial Action Task Force) вирішила обмежити роль і вплив Російської Федерації у цій міжнародній організації, однак не розглянула заклик Мінфіну України внести РФ до "чорного списку".

Відповідне рішення було ухвалено на пленарній сесії FATF, що завершилася минулої п'ятниці в Берліні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначається у заяві FATF, організації визнає роль, яку РФ відіграє у розвитку цієї організації в Євразійському регіоні з того часу, як РФ приєдналася до FATF у 2003 році.

Проте вторгнення Росії в Україну суперечать її основним принципам, спрямованим на забезпечення безпеки, захищеності та цілісності світової фінансової системи, тому ухвалено рішення обмежити її роль та вплив.

РФ, зокрема, більше може виконувати будь-які керівні чи консультативні функції чи брати участь у прийнятті рішень з питань встановлення стандартів, процесів експертної оцінки FATF, управління та членства.

РФ також більше може надавати оцінювачів, рецензентів чи інших експертів для процесів експертної оцінки FATF.

FATF зазначає, що стежитиме за ситуацією та розглядатиме на кожному зі своїх пленарних засідань питання про те, чи існують підстави для зняття чи зміни введених обмежень.

Як повідомлялося, наприкінці травня міністр фінансів України Сергій Марченко звернувся до 37 міністрів фінансів країн-членів та спостерігачів FATF з проханням розглянути можливість виключення Російської Федерації з FATF та включення її до "чорного списку" FATF через грубе порушення Росією загальних принципів організації та її вплив на безпекову ситуацію в Україні та світі.

FATF – міжурядова організація, яка займається виробленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму (ПОД/ФТ), а також здійснює оцінки відповідності національних систем ПОД/ФТ цим стандартам.