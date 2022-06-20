Нацбанк змінив правила оцінки кредитного ризику банками під час війни

Національний банк України (НБУ) вніс зміни до низки нормативно-правових актів, які визначають підходи до оцінки кредитного ризику.

Відповідні постанови №126 та №127 ухвалено 17 червня, повідомляє пресслужба регулятора.

"Зміни спрямовані на забезпечення, своєчасної та адекватної оцінки банками розміру кредитного ризику, недопущення втрати банками ліквідності, що в цілому має сприяти забезпеченню їх стабільної діяльності та здатності належним чином виконувати свої зобов’язання перед вкладниками та іншими кредиторами", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, внесено зміни до Правил роботи банків у зв’язку з уведенням в Україні воєнного стану, які були запроваджені на початку війни для підтримки банків при наданні ними кредитних канікул для позичальників. Таким чином Нацбанк починає поступове повернення до загальноприйнятих підходів щодо оцінки кредитного ризику, що сприятиме реалістичній оцінці банками та НБУ рівня втрат та належному плануванню заходів із відновлення капіталу.

Зокрема, змінами до Правил відновлюються вимоги щодо:

щомісячного/щоквартального погашення боргу в обсязі, не меншому, ніж сума нарахованих доходів згідно з бухгалтерським обліком, як обов’язкової умови для оцінки активів на груповій основі та за спрощеним підходом;

розрахунку кількості днів прострочення погашення боргу. Така вимога відновлюється з 30 червня 2022 року. Водночас кількість днів прострочення погашення боргу у період з 25 лютого до 29 червня (включно) до розрахунку не братимуться.

Крім того, змінами до Правил запроваджується вимога до банків здійснювати аналіз усієї наявної інформації щодо стану застави на територіях, що зазнали/зазнають наслідків військової агресії.

"Якщо банку стане відомо з будь-яких джерел інформації про втрату або значне пошкодження застави, це має бути взято ним до уваги під час оцінки кредитного ризику", – наголошують в НБУ.

Водночас змінами до Правил запроваджено деякі додаткові пом’якшення вимог до оцінки кредитного ризику, що стимулюватиме банки до здійснення своєчасної реструктуризації кредитів для підтримки платоспроможних боржників, а саме:

банки мають право не визнавати дефолту за кредитами, довгострокова реструктуризація за якими призводить до зменшення теперішньої вартості майбутніх грошових потоків (NPV) більше ніж на 10%;

призупинено дію ознак високого кредитного ризику, визначення яких ґрунтується на фінансових результатах та борговому навантаженні позичальників.

Крім того, з метою сприяння підтримці ліквідності банків скасовані обмеження на здійснення операцій з пов’язаними з банком особами – материнським банком/материнською фінансовою установою (нерезидентами) щодо обміну іноземної валюти на умовах "своп".

Читайте також: За два місяці війни кількість платіжних терміналів в Україні зменшилась на третину, – НБУ

Водночас, щоб полегшити процес оцінки кредитного ризику банками НБУ вніс зміни до Положення про визначення банками розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, розширивши можливості банків у застосуванні спрощених підходів до оцінки кредитного ризику, а саме:

збільшено з 5 млн грн до 20 млн грн розмір кредитів юридичним особам, оцінку яких банк має право здійснювати на груповій основі;

збільшено з 0,1% до 0,2% основного капіталу банку розмір боргу за активами боржників, які банк має право оцінювати за спрощеним підходом.

Крім того, запроваджено вимогу щодо визнання дефолтними знецінених активів на третій стадії зменшення корисності.

Водночас Нацбанк вніс зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, знизивши зі 150% до 100% ваги ризику (RWA) за споживчими незабезпеченими кредитами. Це рішення має надати банкам можливість використати накопичений капітал на часткове покриття збитків, спричинених військовою агресією РФ.