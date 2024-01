В уряді Росії визнали "серйозні проблеми" з імпортом обладнання для IT

Росія зіткнулася з серйозними проблемами з імпортом кінцевого IT-обладнання.

Про це заявив міністр цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій Росії Максут Шадаєв, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"Зрозуміло, що ситуація дуже швидко динамічно змінюється, але в моменті ми маємо справді серйозні проблеми з відвантаженням кінцевого обладнання", – визнав російський чиновник.

Він пояснив, що проблеми спостерігаються із відвантаженням серверів, систем зберігання даних та базових станцій.

При цьому, за його словами, комплектуючі, призначені для збирання IT-обладнання всередині РФ, доставляються, але за умов складної логістики.

Як повідомлялося, найбільші західні виробники телекомунікаційного обладнання Nokia та Ericsson після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну офіційно оголосили про припинення постачання до Росії. При цьому Nokia пообіцяла продовжити підтримку вже встановленого обладнання. Водночас у Huawei досі не робили офіційних заяв щодо продовження чи припинення співпраці з російськими клієнтами.

Водночас китайська Huawei не заявила про припинення постачання продукції в Росію, але наприкінці травня перестала виходити на зв'язок зі своїми клієнтами в цій країні.

Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомляло, що ще декілька великих китайських технологічних компаній припинили постачання своєї продукції в РФ, не оголошуючи про це публічно. За даними видання, серед них – постачальник комп’ютерної техніки Lenovo Group Ltd. та виробник смартфонів та електроніки Xiaomi Corp. Публічно про припинення роботи в РФ і Україні оголосив лише великий китайський дронів SZ DJI Technology Co.