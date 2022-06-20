Комітет Ради схвалив законопроєкт про особливості оподаткування на ринку газу

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України підтримав включення до порядку денного сьомої сесії Ради урядового законопроєкту №7428 та альтернативних йому законопроєктів, що передбачають особливості стягнення ПДВ та податку на прибуток на ринку природного газу до кінця 2022 року.

Про це голова комітету Данило Гетманцев повідомив у Facebook.

"За результатами сьогоднішнього засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалено рішення включити до порядку денного сьомої сесії ВРУ дев’ятого скликання – законопроєкт №7428 та альтернативні до нього", – написав Гетманцев.

Так, Комітетом рекомендовано: законопроєкт №7428-2 про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного функціонування ринку природного газу протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення прийняти за основу.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт №7428-2 визначає комплекс заходів, спрямованих на збалансування податкового навантаження на суб'єктів ринку природного газу, в рамках процедур, передбачених законом "Про заходи, націлені на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" (№1639-IX від 15 січня 2022 року).

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"Шляхом внесення змін до відповідних підрозділів розділу ХХ Податкового кодексу пропонується на тимчасовій основі встановити особливості оподаткування відповідних операцій, оптимізувавши податкове навантаження на учасників взаєморозрахунків – суб'єктів ринку природного газу в частині податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств", – йдеться в записці.

Згідно із законопроєктом, тимчасово, до 31 грудня 2022 року, учасники взаєморозрахунків згідно із законом про подолання кризових явищ на ринку природного газу не коригують податок на додану вартість, попередньо віднесений до складу податкового кредиту та/або податкових зобов'язань, та не змінюють склад податкових зобов'язань та/ або податкового кредиту в розмірі проведених взаєморозрахунків.

Щодо податку на прибуток, учасники таких розрахунків до кінця 2022 року зменшують фінансовий результат до оподаткування на суму коштів, отриманих із держбюджету відповідно до закону про подолання кризових явищ на ринку газу, на який збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національного становища (стандартів) бухгалтерського обліку чи міжнародним стандартам фінансової звітності. При цьому дебіторська заборгованість таких платників, для врегулювання якої отримано зазначені кошти з держбюджету, не може вважатися безнадійною відповідно до підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

Водночас Гетманцев повідомив, що фінансовий комітет також рекомендував прийняти за основу урядовий законопроєкт №7420 про внесення змін до Митного кодексу України з деяких питань виконання глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніх держав-членів.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт розроблено з метою впровадження європейських практик щодо здійснення митної справи в Україні, підготовки національного законодавства до виконання організаційних процедур для приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року та участі України у Новій комп'ютеризованій транзитній системі (NCTS), що використовується договірними сторонами Конвенції, та сприяння ефективному захисту прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.