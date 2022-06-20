Швидко стягнути заморожені за кордоном кошти Росії не вдасться, – Мін’юст

На сьогодні не існує дієвого способу змусити Росію компенсувати завдану війною шкоду Україні, тому розпочата розробка цілковито нового міжнародного механізму для цього.

Про це заявила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра, повідомляє пресслужба міністерства.

"Ми всі згодні з тим, що Росія розпочала це повномасштабне вторгнення, і вона повинна за це заплатити. Вона має розплачуватися покаранням військового та політичного керівництва, розплачуватися своїми активами, активами своїх довірених осіб, розкиданими по всьому світу", – наголосила чиновниця.

Водночас вона констатувала, що сьогодні неможливо отримати компенсацію від Росії за масштабні руйнування в Україні через будь-який з існуючих міжнародних чи національних органів.

За словами Мудрої, це пов’язано з питаннями юрисдикції, аргументами щодо суті та розміру компенсації, перешкодами у вигляді суверенного імунітету або практичною неможливістю отримання реальних коштів на стадії виконання рішень.

Вона нагадала, що Україна подала міжурядовий позов до ЄСПЛ для притягнення Росії до відповідальності за порушення Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Однак, за словами Мудри, Мін’юст не має ілюзій щодо швидкого вирішення цієї справи. Крім того, відсутні правові механізми автоматичного виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Мудра додала, що досягти відшкодування збитків через Міжнародний суд ООН також не так просто, оскільки право вето, яке має Росія у Раді безпеки ООН може заблокувати виконання рішення суду.

Заступниця міністра додала, що через це Україна працює над розробкою нового механізму відшкодування збитків, завданих незаконним збройним вторгненням Росії.

Концепція цього механізму передбачає укладення багатостороннього міжнародного договору між Україною та державами, на території яких знаходяться російські активи, які були заморожені, заблоковані і підпадають під санкції.

За словами мудрої, легітимність такого договору має підкріплюватися іншими міжнародними актами, наприклад, окремою резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, можливо, актами Ради Європи та інших регіональних організацій.

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Договір передбачатиме створення механізму розгляду претензій України, а також фізичних та юридичних осіб, постраждалих від російської агресії, та компенсацію завданих збитків за рахунок активів РФ, які були заморожені в різних юрисдикціях.

Мудра зазначила, що запропонований механізм новий та унікальний і потребує не лише змін на рівні міжнародного права в частині укладення міжнародного договору, а й внесення змін до законодавства багатьох країн.

"На дипломатичному рівні ми вже почали спілкуватися з державами, на юридичному – спілкуємося з міжнародною юридичною та науковою спільнотою та практиками, отримуємо зворотний зв’язок", – розповіла Мудра про поточну стадію запровадження цього механізму.

Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська раніше заявляв, що механізм, який дозволить спрямувати заморожені за кордоном активи РФ на компенсацію завданих Україні збитків, може бути розроблено до кінця року.

Тим часом 11 пов’язаних з Ігорем Коломойських компаній, які внаслідок окупації Росією 2014 року Криму втратили низку автозаправних станцій і об'єктів нерухомості, вже подали позов у США з метою стягнути компенсацію із заморожених після початку повномасштабної війни російських коштів.

Після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.