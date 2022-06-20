Рада спростила отримання профтехосвіти

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до закону "Про професійну (професійно-технічну) освіту" щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення економіки".

За прийняття відповідного законопроєкту №7293 у другому читанні та в цілому та в цілому на пленароному засіданні 19 червня проголосували 306 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

У Міністерстві освіти та науки вважають, що передбачені цим законом зміни дозволять наблизити українську профтехосвіту до реалій війни та сучасного ринку праці.

"Новації сприятимуть зниженню рівня безробіття та забезпечать швидку перекваліфікацію тих, хто втратив роботу", – прокоментували ухвалення документа у пресслужбі міністерства.

Зокрема, закон передбачає можливість:

здобувати профтехосвіту без повної загальної середньої освіти, яку можна буде отримати в будь-який інший час за кошти бюджету;

безоплатно отримати другу робітничу професію через 3 роки після отримання попередньої професії (за наявності страхового стажу та вільних місць у закладі);

здобути за бюджетні кошти освіту за іншою професією до завершення 3 років або за відсутності підтвердженого страхового стажу, якщо за станом здоров’я особа втратила можливість виконувати роботу за отриманою раніше професією, а також для невідкладного забезпечення потреб держави (регіону) у кваліфікованих робітниках;

зарахування на навчання до закладів професійної освіти (незалежно від місця реєстрації);

здобуття часткових професійних кваліфікацій із метою підготовки та перепідготовки за короткостроковими програмами під конкретні потреби відбудови країни;

розподілу державного замовлення не лише на підготовку кваліфікованих робітників, а й на їхню перепідготовку та підвищення кваліфікації (відповідно до сучасних потреб держави).

Крім того, закон перекладає на місцеві органи утримання державних закладів професійної освіти до повної передачі в комунальну власність. Разом з тим передбачено механізм, що має убезпечити заклади профтехосвіти від необґрунтованої реорганізації чи ліквідації протягом 10 років.