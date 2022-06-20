Російські мережі АЗС відмовляються від програм лояльності, – ЗМІ

Карти лояльності клієнтів російської мережі АЗС "ННК" у Хабаровську найближчим часом перестануть використовуватись, а на місцевих станціях "Роснєфті" вже повністю відмовилися від програми лояльності.

Про це повідомляє сайт "Новини Хабаровська", передає enkorr.

Водночас, як зазначається, водіїв обурює не стільки цей факт, скільки те, що накопичені хабаровчанами бали знецінили в кілька разів.

"Сказали, що до 1 липня ще можна буде поміняти бали на товари. Загалом я нічого не маю проти закриття програми. Вони бізнесмени, мають право. Але чому свої зобов'язання не виконують? У мене накопичилося 28 тисяч балів – на них зовсім недавно я міг би взяти умовний телевізор. Нині ситуація інша. Для порівняння: чотирилітрова пляшка оливи раніше обходилася у 3 тис. балів, а тепер у 25 тис. Про зміну розцінок не попереджали, просто поставили перед фактом, – наголосив хабаровський автомобіліст.

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Офіційно про закриття програм лояльності керівники нафтових компаній не повідомляли. На АЗС касири зазначають, що директива надійшла з Москви, але жодної додаткової інформації вони не отримують. Джерело видання повідомило, що причина – в нестабільності на ринку.

"Як і багато великих організацій, нафтові компанії в поточних умовах невизначеності згортають або скорочують програми лояльності", – зазначило джерело сайту.

Там додали, що аналогічним шляхом йде багато хто: від великих банків до невеликих роздрібних магазинів.