Російські мережі АЗС відмовляються від програм лояльності, – ЗМІ
Про це повідомляє сайт "Новини Хабаровська", передає enkorr.
Водночас, як зазначається, водіїв обурює не стільки цей факт, скільки те, що накопичені хабаровчанами бали знецінили в кілька разів.
"Сказали, що до 1 липня ще можна буде поміняти бали на товари. Загалом я нічого не маю проти закриття програми. Вони бізнесмени, мають право. Але чому свої зобов'язання не виконують? У мене накопичилося 28 тисяч балів – на них зовсім недавно я міг би взяти умовний телевізор. Нині ситуація інша. Для порівняння: чотирилітрова пляшка оливи раніше обходилася у 3 тис. балів, а тепер у 25 тис. Про зміну розцінок не попереджали, просто поставили перед фактом, – наголосив хабаровський автомобіліст.
Офіційно про закриття програм лояльності керівники нафтових компаній не повідомляли. На АЗС касири зазначають, що директива надійшла з Москви, але жодної додаткової інформації вони не отримують. Джерело видання повідомило, що причина – в нестабільності на ринку.
"Як і багато великих організацій, нафтові компанії в поточних умовах невизначеності згортають або скорочують програми лояльності", – зазначило джерело сайту.
Там додали, що аналогічним шляхом йде багато хто: від великих банків до невеликих роздрібних магазинів.