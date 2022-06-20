Експорт української соняшникової олії зріс у травні на 23%

Україна у травні 2022 року експортувала максимальні обсяги соняшникової олії від початку повномасштабного вторгнення РФ – 186 тис. тонн, що на 23% перевищує показники квітня.

Про це повідомляє АПК-Інформ.

"Даний показник став максимальним місячним з початку війни і свідчить про адаптацію учасників ринку до поточних реалій та поступове налагодження ланцюгів поставок продукції через функціонуючі сухопутні переходи та порти. Окрім того, варто зазначити, що в травні спостерігалось поступове збільшення країн-імпортерів української олії – продукцію було відвантажено у більш ніж 60 країн світу, що було неможливим одразу після початку війни", – сказано в повідомленні.

При цьому поточні темпи експорту продукту за межі Європи поки ще досить низькі в порівнянні з довоєнними. Основними імпортерами української соняшникової олії залишаються країни ЄС (75% – частка у травні від загального обсягу відвантажень української олії). В свою чергу, на українську соняшникову олію в загальному обсязі імпорту країнами ЄС у вказаному місяці прийшлось 82% (близько 75% у квітні).

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У розрізі країн лідером серед покупців української олії у травні стала Польща, на яку прийшлось 20% від загального експорту даної продукції з України.

Відвантаження в більш віддалені країни світу (25% від українського експорту у травні) наразі суттєво обмежене логістикою, збільшенням терміну доставки та, відповідно, її вартості. При цьому серед основних імпортерів після країн ЄС варто виділити Туреччину, куди у вказаному місяці було відвантажено майже 12 тис. тонн.

Враховуючи оперативну інформацію, у червні, вперше з початку війни, аналітики ІА "АПК-Інформ" трохи підвищили прогноз експорту соняшникової олії з України на сезон 2021/2022 – до близько 4,1 млн тонн (+4% до попередньої оцінки; -23% до 2020/2021 маркетингового року).

Раніше повідомлялося, щовВнаслідок падіння експорту соняшникової олії та суттєвого дефіциту продукції на світовому ринку, різко зріс експорт насіння соняшнику з України.