Американська компанія допоможе збільшити видобуток газу на найбільшому у світі морському родовищі

Американська енергетична корпорація ConocoPhillips візьме участь у розширенні найбільшого у світі катарського морського газового родовища Північне.

Про це повідомило агентство Reuters, передає enkorr.

Відповідну угоду було підписано між ConocoPhillips і катарською державною нафтогазовою компанією QatarEnergy. Згідно з документом, сторони домовилися створити спільне підприємство (СП), яке отримає 12,5% акцій проєкту з виробництва скрапленого газу (СПГ) North Field East. Американській компанії відійде близько 25% акцій цього СП.

"Ці угоди з міжнародними компаніями розраховано на 27 років, і вони однакові для всіх, хто бажає долучитися до проєкту", – заявив міністр з питань енергетики Катару, президент і генеральний директор QatarEnergy Саад бен Шаріда аль-Каабі.

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Він також наголосив, що ці компанії розглядаються як стратегічні партнери.

Раніше Катар підписав аналогічні угоди з італійською енергетичною компанією Eni та французькою нафтогазовою компанією TotalEnergies.

Проєкт розширення родовища Північне дасть змогу збільшити виробничі потужності Катару з 77 млн до 126 млн тонн СПГ на рік.

Північне – Південний Парс – гігантське нафтогазове родовище площею 9 700 кв. км. Воно розташоване в центральній частині Перської затоки в територіальних водах Катару (Північне) й Ірану (Південний Парс). Сумарні геологічні запаси родовища оцінюються на рівні 51 трлн кубометрів природного газу і 7,7 млрд кубометрів конденсату, запаси – 35,6 трлн кубометрів природного газу й 3 млрд кубометрів конденсату.