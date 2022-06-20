Ресторанний бізнес відновив 70% довоєнного обороту, – НБУ

Ресторанний бізнес в Україні працює з оборотом 65-70%, порівняно з показниками до початку повномасштабного вторгнення.

Таку оцінку озвучив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтервʼю Youtube-каналу "Шкарпова запитає", пише "Forbes Україна".

"Якщо подивитися на кількість працюючих відділень "Нової пошти", "Розетки", "Епіцентру", то у них працюють вже близько 85-90% точок. Хоча зрозуміло, що швидше за все просідання в обсягах продажів досить суттєве. Це, наприклад, видно по ресторанних закладах, де оборот тепер становить 65-70% від довоєнних часів", – сказав Ніколайчук.

Він додав, що економіка України поступово відновлюється, адже на початку березня не працювало близько третини підприємств, а на кінець травня – лише 14%.

"По Києву, наприклад, ми бачимо відновлення діяльності сектору послуг. Якщо в березні в Києві працювало менше 500 підприємств, то в кінці травня їх було вже понад 3000", – зазначив Ніколайчук.