Рада прийняла закон про збереження лісів

Верховна Рада України прийняла у другому читанні проєкт закону №5650 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження лісів".

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Наразі Україна втрачає українські ліси та інші цінні території через військові дії. Щоб їх відновити потрібні десятиліття. З 24 лютого майже 3 млн га лісу в Україні пройдені війною. Наразі під окупацією та бойовими діями знаходиться понад 500 тис. га лісів, які Україна може втратити.

Відновити ліси та збільшити їх площу допоможуть самосійні ліси та відновлення орних земель.

"Схвалення законопроєкту дозволить узаконити самосійні ліси на землях сільськогосподарського призначення. Цим ми можемо збільшити лісистість України на 500 тис. га та, при цьому, заощадити сотні мільйонів гривень державних коштів, адже створення та догляд гектара лісу коштує декілька десятків тисяч гривень", – прокоментував міністр Руслан Стрілець.

Документ дозволить зберегти степові та лучні ділянки, пасовища і сіножаті. Він визначає заходи для їх збереження та накладає мораторій до 2025 року на розорювання пасовищ, сіножатей та перелогів.

Важливо, що близько 300 тис. га деградованих, малопродуктивних земель, що не мають степового, лучного, лісового рослинного покриву, будуть відновлені.

Зокрема, законопроєкт вводить: