Угорщина обіцяє не блокувати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує надання статусу кандидата в ЄС Україні та Молдові, проте вважає, що статус також має бути наданий Грузії, Боснії та Герцеговині.

Про це заяви заступник держсекретаря в офісі прем'єр-міністра Берталан Хавасі, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на місцеве видання Hirado.hu.

"Віктор Орбан погодився з пропозицією ЄС надати Україні та Молдові статус кандидатів у члени ЄС. Проте він додав, що Угорщина поряд з декількома іншими державами-членами вважає, що Грузія та Боснія мають набути членства в тому самому темпі, сказав глава прес-служби. служби", – сказав угорський чиновник.

Як повідомлялося, минулої п’ятниці Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Остаточне рішення про надання статусу до кінця цього тижня мають затвердити всі 27 держав-членів.

Нагадаємо, в ніч на 31 травня лідери країн ЄСсхвалили шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає часткове ембарго на імпорт російської нафти, оскільки на вимогу Угорщини ЄС погодився зробити виключення для постачання нафти з РФ трубопроводами. Крім того, Чехія отримала 18-місячну відстрочку на імпорт нафти. Крім того, Болгарія отримала відстрочку на запровадження ембарго на закупівлю російської нафти танкерами до кінця 2024 року.

Шостий пакет санкцій проти РФ також передбачає відключення від системи SWIFT найбільшого російського банку "Сбєрбанк", заборону на страхування та перестрахування російських суден компаніями ЄС, заборону трьох державних мовників та розширення санкційного списку відповідальних за воєнні злочини в Україні.