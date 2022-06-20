Російський Мінфін спрогнозував чотири роки дефіциту бюджету попри заяви Путіна, – ЗМІ

Мінфін РФ закладає в проект бюджету на 2023-2025 роки дефіцит федерального бюджету.

Такі оцінки наведені у проєкті Основних напрямів бюджетної, податкової та митно-тарифної політики на 2023 рік та на плановий період 2024-2025 років, підготовленому Мінфіном РФ, повідомляє російський Інтерфакс.

Згідно з прогнозами Мінфіну, дефіцит федерального бюджету у 2022 році складе 1,67 трильйона рублів, у 2023 році – 1,59 трлн рублів, в 2024 році він скоротиться до 1,413 трлн руб., а у 2025 році – до 1,36 трлн рублів.

Це відповідає 1,2%, 1,1%, 0,9% та 0,8% прогнозного ВВП відповідно.

Оцінки на 2022 та 2023 роки при цьому не враховують трансферти на компенсацію відстрочки зі страхових внесків за другий та третій квартали поточного року (з їх врахуванням дефіцит 2022 року буде більшим, а у 2023 році – меншим).

Доходи бюджет РФ у 2022-2025 роках прогнозуються у вигляді 25,53 трлн, 24,78 трлн, 25,38 трлн і 25,71 трлн рублів, витрати – 27,19 трлн, 26,37 трлн, 26,79 трлн і 27 трлн рублів відповідно.

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Проект базується на травневій редакції макропрогнозу, однак Мінекономрозвитку РФ обіцяло переглянути прогноз до кінця червня у бік нижчої інфляції та меншого падіння ВВП, а також більшого зміцнення рубля.

Зазначимо, що минулої п’ятниці російський президент Владімір Путін у своєму виступі на економічному форумі заявив, що бюджет Росії цього року буде виконаний з профіцитом у розмірі 3 трильйони рублів.