Узбекистан розпочав виробництво синтетичної нафти

Завод Uzbekistan GTL офіційно випустив першу партію синтетичної нафти. Отримана синтетична нафта є основною сировиною для виробництва синтетичного дизельного палива, авіагасу, нафти та зрідженого газу на заводі GTL.

Про це йдеться в повідомленні "Узбекнафтогазу".

У даний час вироблена синтетична нафта зберігається в резервуарах для зберігання проміжних продуктів заводу й незабаром розпочнеться виробництво високоякісних, екологічно чистих синтетичних рідких палив шляхом переробки, включно з дизельним паливом GTL, гасом, нафтою та скрапленим газом.

Також 14 червня 2022 року на заводі GTL було повністю запущено виробництво синтез-газу. У ніч із 14 на 15 червня вироблений синтез-газ було вперше відправлено на реактори Фішера-Тропша – установку для виробництва синтетичної рідини.

Було відзначено та підтверджено лабораторними випробуваннями, що в результаті їх фізичних та хімічних реакцій у технологічному процесі у реакторі утворюється синтетична нафта.