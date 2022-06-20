Євросоюз готує пільгові кредити для України на 9 мільярдів євро, – Bloomberg

Європейський Союз готує фінансовий пакет допомоги Україні на загальну суму 9 мільярдів євро, його деталі планується доопрацювати найближчими днями.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на три джерела серед європейських чиновників.

За даними агентства, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС.

План допомоги мають затвердити всі 27 країн-членів ЄС. Ймовірно, це відбудеться на саміті лідерів ЄС наприкінці тижня, де також розглядатиметься заявка України на отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Виділення коштів також має затвердити Європарламент.

Європейська комісія запропонувала цей пакет допомоги України в середині травня для покриття частини фінансових потреб України, які оцінюються у близько 5 мільярдів євро на місяць. Український уряд закликав своїх партнерів терміново переказати кошти, але ЄС та Німеччина не одразу змогли погодити деталі цього пакету, зазначає агентство.

Зокрема, Єврокомісія наполягала на використанні інструменту на основі позик, тоді як Німеччина наполягала на використанні грантів, щоб уникнути збільшення боргового тягаря Києва. Берлін також оголосив про безповоротний внесок у розмірі 1 мільярда євро для України у травні.

Співрозмовники агентства зазначають, що деякі інші країни, у тому числі Словаччина, спочатку також сумнівалися у доцільності надання допомоги Україні у вигляді кредитів.

Один з чиновників ЄС уточнив, що Єврокомісія ще уточнює деталі, пов’язані з гарантіями, які країни-члени ЄС згодні надати за цими кредитами у разі дефолту України.

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За даними джерел агентства, перша виплата з цього пакету допомоги має надійти до України цього літа, хоча раніше ЄС планував затвердити його виділення на початку червня і розпочати збір коштів для його фінансування у липні. У подальшому ЄС планував перерахувати Україні ще три-чотири транші до кінця року.

Очікується, що фінансовий пакет включатиме деякі умови, які враховують поточні обставини України та стосуються зусиль з реконструкції та уникнення нецільового використання коштів, повідомили представники ЄС.

Як повідомлялося, про рішення виділити допомогу Україні у розмірі 8 млрд євро голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила наприкінці травня.