За час воєнного стану в Україні видано "доступних" кредитів на 36,5 мільярда

За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 481 пільговий кредит на загальну суму 1,25 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 433 кредитних договорів на суму 0,724 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Усього з моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 20 червня 2022 року отримали від уповноважених банків 44 506 кредитів на загальну суму 126,07 млрд грн, з яких 28 220 – банками державного сектору економіки на загальну суму 47,8 млрд грн.

За період дії воєнного стану в Україні в рамках програми укладено 9 684 кредитних договори на загальну суму 36,45 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 7 744 кредитних договори на суму 21,15 млрд грн), із яких:

0,35 млрд грн – на інвестиційні цілі;

3,62 млрд грн – як антикризові кредити;

2,77 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

19,29 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

10,4 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 42 банками.

Як повідомлялося, тижнем раніше в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 600 пільгових кредитів на загальну суму 1,76 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 528 кредитних договорів на суму 857 млн грн.