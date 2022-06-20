Реєстр судових рішень відновив роботу

В Україні відновив роботу Єдиний державний реєстр судових рішень.

Як зазначається на сайті реєстру, доступ до нього наразі здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі.

"Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, публічний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень тимчасово призупинили з початком широкомасштабної війни "для запобігання загрози життю та здоров’ю суддів та учасників судового процесу".

До останнього час на сайті реєстру було вказано, що про дату та час судових засідань наразі можна дізнатись в оперативному порядку "за телефонами суду чи з використанням інших засобів зв’язку".