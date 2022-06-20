"Альфа-Банк" за два місяці зафіксував збитки на 691 мільйон

"Альфа-Банк" за підсумками січня-травня 2022 року відзвітував про прибуток 30 млн грн (за цей самий період минулого року декларував прибуток 1,28 млрд грн).

Про це повідомляє Finbalance.

Як повідомляється, за січень-квітень банк декларував прибуток 413,2 млн грн.

Таким чином, його збиток у травні становив 383,2 млн грн.

Збиток за квітень був 307,5 млн грн.

Заявлений показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 1 червня 2022 року – 13,98%.

Раніше повідомлялося, що правління "Альфа-Банку" України вирішило відмовитися від бренду "Альфа" і продовжити роботу під новим брендом, це рішення буде реалізовано, щойно вдасться виконати всі юридичні вимоги.

За даними "Альфа-Банку", його найбільшими акціонерами наразі опосередковано є Андрій Косогов (40,9614%, до нього після початку повномасштабної війни перейшли пакети Гєрмана Хана та Олексія Кузьмічова у розмірі відповідно 20,97% та 16,32%), Міхаіл Фрідман (32,8632%), Пьотр Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Італія, 9,9%), "Марк Фоундейшн" із дослідження ракових захворювань (3,8736%). Дянков є довіреною особою з управління пакетами акцій Косогова, Фрідмана та Авена, які потрапили під санкції.

Як повідомлялося, НБУ в березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-Банк".

"Альфа-Банк" (Україна) з 9 березня визнаний системно важливим банком, обсяг депозитів населення у цьому банку становить близько 48 млрд грн, або понад 6% від загального обсягу депозитів українців. Обсяг коштів українських підприємств становить близько 24 млрд грн.

"Альфа-Банк" Україна, за даними Нацбанку, на 1 березня 2022 року за розміром загальних активів посідав 5 місце (123,77 млрд грн) серед 69 банків, що діють у країні.