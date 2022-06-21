"Газпром" призупинить постачання газу до Греції

Російський монополіст "Газпром припинить поставки газу до Греції з 21 по 27 червня у зв’язку із щорічним плановим обслуговуванням газопроводу "Турецький потік".

Про це повідомила підконтрольна грецькій державі компанія DEPA Commercial, передає Європейська правда.

Очікується, що перерва не вплине на безпеку газопостачання країни, оскільки вона продовжує отримувати скраплений природний газ, а також газ через інші трубопроводи. Крім того, поки країна має високі запаси газу, заявили в DEPA Commercial.

"Газпром" 18 червня оголосив про ремонтні роботи на газопроводі "Турецький потік" на 21-28 червня.

У заяві компанії йдеться, що транспортування газу "Турецьким потоком" буде припинено на цей період, про що всі сторони заздалегідь домовилися.

Як повідомлялося, раніше російський "Газпром" повідомив, що прокачування газу "Північним потоком" з 16 червня зменшиться до 67 млн кубометрів на добу, що становить близько 40% загальної потужності газопроводом

У російській компанії пояснили зменшення експорту газу до ЄС зупинкою ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС "Портова".

14 червня російський "Газпром" заявив, що через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування прокачування газу по "Північному потоку" впаде на 40% – до 100 млн кубометрів на добу (при плановому обсязі 167 млн ​​кубометрів на добу).

Компанія Siemens заявила, що вироблена нею турбіна наразі не може повернутися з технічного обслуговування в Канаді через санкції. Водночас, за даними джерел Bloomberg, другу турбіну "Газпрому", яка також підлягає технічному обслуговуванню, не вдається відправити з Росії за кордон.

Пізніше про скорочення обсягів постачання газу з Росії повідомили також Чехія, Австрія, Італія та Франція.