США планують закласти у військовий бюджет $450 мільйонів для допомоги Україні

Комітет зі збройних сил Палати представників США пропонує у проєкті закону про військовий бюджет на 2023 рік закласти $450 млн для допомоги Україні.

Про це йдеться у проєкті закону комітету.

Указані кошти планують скерувати на підтримку ЗСУ, що на $150 млн більше, ніж раніше просив Білий дім.

Також законопроєкт передбачає положення про поповнення запасів військової техніки держав-союзників, яку вони передали Україні. Крім того, знімаються географічні обмеження на гуманітарну допомогу з розмінування та передбачаються витрати на персонал, який допомагатиме проводити розмінування в Україні та інших місцях.

Відповідно до проєкту закону, Міноборони США має щоквартально звітувати перед Конгресом щодо поповнення запасів озброєння, яке США або союзники передають Україні.

Загальний обсяг оборонного бюджету США на наступний рік становить $772 млрд. Із них $6 млрд призначать для військової стратегії Вашингтона у Тихоокеанському регіоні, ще $4 млрд – для Європейського регіону.

Як повідомлялося, 21 травня президент США Джо Байден підписав закон про виділення підтримки Україні на $40 млрд.