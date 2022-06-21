Канада планує дозволити конфіскацію підсанкційних активів РФ

Парламент Канади може найближчим часом ухвалити закон, який передбачатиме можливість замороження і конфіскації пов’язаних із Росією активів, які потрапили під санкції.

Про це під час брифінгу заявила міністерка фінансів Канади Христя Фріланд, передає Європейська правда.

"Що стосується санкцій проти Росії, то я сподіваюсь, що у найближчі дні мій законопроєкт щодо бюджету буде ухвалений. Він уперше в історії Канади містить норми, які дозволять нам конфіскувати, а також заморожувати підсанкційні активи", – зазначила вона.

Міністерка додала, що обговорювала цю ідею зі США та іншими міжнародними партнерами.

"Вважаємо, що справді важливо розширювати наші юридичні повноваження, оскільки буде дуже важливо знайти гроші для відбудови України. І я не можу назвати більш доречного джерела такого фінансування, ніж конфісковані російські активи", – підкреслила Фріланд.

Як повідомлялося, міністерка фінансів Канади Христя Фріланд заявляла, що група великих російських бізнесменів, які потрапили під міжнародні санкції, запропонувала пожертвувати значну частину своїх статків на відновлення України в обмін на зняття персональних обмежень.