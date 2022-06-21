Банки отримали з початку року збитки на 1,3 мільярда, – Нацбанк

Упродовж січня-травня 2022 року платоспроможні банки отримали 1,3 млрд грн чистого збитку порівняно з 23,8 млрд грн чистого прибутку за аналогічний період роком раніше.

Про це свідчать дані Національного банку.

Зазначається, що доходи банків за п’ять місяців року зросли на 15% у порівнянні з результатом січня-травня 2021 року і становили 116,5 млрд грн.

Водночас витрати українських банків за указаний період зросли на 51% – до 117,8 млрд грн, зокрема відрахування в резерви зросли у 8,2 раза – до 39,2 млрд грн.

Як повідомлялося, у довоєнні січні-лютому чистий прибуток банківського сектору України становив 9,91 млрд грн. Водночас за перший місяць повномасштабної війни, за березень, чистий збиток українських банків становив 10,07 млрд грн. Чистий збиток банківського сектору за перші чотири місяці цього року становив 7,4 млрд грн.