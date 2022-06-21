Рада схвалила законопроєкт про "митний безвіз" з Євросоюзом

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №7420 про "митний безвіз" з Євросоюзом та приєднання України до системи NCTS.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

За відповідний проєкт закону у першому читанні проголосували 269 нардепів.

Зокрема, документ передбачає приєднання до Нової комп’ютеризованої транзитної системи NCTS та отримання обміну інформації між з митницями країн ЄС.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт пропонує, зокрема, уніфікувати передбачені Митним кодексом правила щодо отримання статусу фінансового гаранта, забезпечення сплати митних платежів, отримання авторизації на застосування спрощень "загальна гарантія", "загальна гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50%" та аналогічним зменшенням на 70%, "звільнення від гарантії" з вимогами, визначеними Конвенцією про процедуру спільного транзиту від 1987 року.

Крім того, документ передбачає дозвіл користування спрощеннями під час здійснення митних формальностей усім надійним підприємствам, а не тільки авторизованим економічним операторам, визначивши перелік умов надання авторизації для застосування окремого спрощення.

Розробка законопроєкту обумовлена зокрема необхідністю виконання зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої, в частині наближення митного законодавства України до митного законодавства ЄС.

Наголошується, що хвалення законопроєкту наблизить митне законодавство України до законодавства ЄС, дозволить удосконалити чинні норми законодавства в частині видання рішень митними органами, надання спрощень під час здійснення митних формальностей надійним підприємствам, надання статусу фінансового гаранта та забезпечення сплати митних платежів.

Крім того, проєкт закону дозволить розвивати функціонал безконтактного спілкування бізнесу та митних органів за рахунок подальшого впровадження електронного документообігу під час виконання митних формальностей, що відповідно зменшує корупційні ризики.

Як повідомлялося напередодні, Україна завершила останній етап тестування – міжнародне тестування національного застосунку NCTS, і таким чином технічно повністю готова приєднатися до європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту.