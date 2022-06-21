Верховний Суд розблокував розгляд апеляції на рішення суду про повернення "Приватбанку" Коломойського

Верховний Суд задовольнив касаційні скарги "Приватбанку", Кабміну і Національного банку України (НБУ) та скасував ухвалу Шостого апеляційного адмінсуду, якою він у березні 2021 року зупинив розгляд апеляційних скарг на рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 18 квітня 2019 року про визнання незаконною націоналізації "Приватбанку" на вимогу Ігоря Коломойського.

Відповідне рішення Верховний Суд ухвалив 1 червня, повідомляє Finbalance.

Зокрема, скасовано ухвалу апеляційної інстанції, якою було зупинено розгляд апеляційних скарг "Приватбанку", Кабміну і НБУ на рішення Окружного адмінсуду Києва до вирішення Конституційним Судом України справи за поданням 64 народних депутатів щодо конституційності закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності" (так званий "антиКоломойський закон").

Натомість Верховний Суд, оцінюючи висновки Шостого апеляційного адмінсуду, зазначив, що "суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду".

Верховний Суд також вирішив, що суд апеляційної інстанції не навів мотивів та переліку обставин, на підставі яких він дійшов висновку саме про об`єктивну неможливість розгляду даної справи до розгляду Конституційним Судом України відповідного конституційного подання.

"Наявних у матеріалах справи доказів достатньо для повної, всебічної та об`єктивної оцінки обставин справи, які є предметом судового розгляду", – йдеться в постанові Верховного Суду.

Раніше НБУ, Кабмін, Мінфін і Фонд гарантування вкладів фізосіб подавали клопотання про закриття вказаної справи щодо позову Ігоря Коломойського про визнання незаконною націоналізації "Приватбанку", мотивуючи це саме набранням чинності "антиКоломойським законом", який встановлює особливості провадження у справах щодо оскарження рішень НБУ, Фонду гарантування, Мінфіну, НКЦПФР, Кабміну стосовно виведення банків з ринку.

Зокрема, законом встановлено, що власники визнаних неплатоспроможних банків мають право на відшкодування завданої їм шкоди у судовому порядку, але суди не можуть скасовувати рішення державних органів, пов’язані з неплатоспроможністю або націоналізацією банку, а отже такі провадження підлягають закриттю.

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Як повідомлялося, 2 березня 2021 року Шостий апеляційний адміністративний суд призупинив розгляд апеляції "Приватбанку" на рішення суду першої інстанції, який задоволив позов Ігоря Коломойського про скасування націоналізації банку до рішення КСУ.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Ігоря Коломойського скасував рішення НБУ про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави та визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

"Приватбанк", Кабмін та Нацбанк оскаржили це рішення у апеляційній інстанції.

Нагадаємо, уряд України 18 грудня 2016 року, посилаючись на пропозицію НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Колишні власники банку намагаються оскаржити націоналізацію банку, тоді як "Приватбанк" та держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків, які оцінюються щонайменше у $5,5 млрд. Наразі сторони ведуть судові суперечки як в Україні, так і у закордонних юрисдикціях.

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