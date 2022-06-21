Україна отримає статус кандидата на вступ до ЄС до кінця тижня, – Bloomberg

27 країн-членів Європейського Союзу планують офіційно надати Україні статус кандидата на саміті лідерів країни ЄС, який відбудеться наприкінці цього тижня.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела в ЄС.

За даними співрозмовників агентства, на зустрічі послів ЄС у понеділок, 20 червня, жодна з країн не виступила проти надання Україні статусу кандидата на вступ.

Крім того, Євросоюз має намір підтримати рекомендацію Єврокомісії щодо надання статусу кандидата Молдові, а також Грузії, якщо вона спершу виконає конкретні додаткові умови.

За словами чиновника ЄС, обговорення йдуть у правильному напрямку, і статус кандидата України має бути затверджений.

Водночас джерела агентства стверджують, що під час зустрічі послів у понеділок ряд держав-членів наголосили на необхідності виконання Україною умов, встановлених Єврокомісією, перш ніж переговори про вступ вийдуть за межі статусу кандидата. Ще кілька країн зацікавлені в тому, щоб потенційні нові кандидати не отримали преференційного ставлення перед країнами Західних Балкан, чий прогрес на шляху до членства зупинився.

Лідери ЄС приймуть остаточне рішення з цього питання в ході саміту, який відбудеться у Брюсселі 23-24 червня. Остаточне рішення про надання статусу та будь-які додаткові умови мають бути затверджені всіма державами-членами.

У проекті висновків саміту, на який посилається Bloomberg, остаточні формулювання ще не прописані.

Як повідомлялося, минулої п’ятниці Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Водночас рекомендація Єврокомісії передбачає перелік умов, який українська влада має виконати у майбутньому у сферах верховенства права, правосуддя та боротьби з корупцією. Остаточне рішення про надання статусу до кінця цього тижня мають затвердити всі 27 держав-членів.