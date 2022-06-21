Запаси газу у сховищах зросли до 10,5 мільярда кубометрів, видобуток з початку війни впав на 6%, – "Нафтогаз"
Як повідомляє БізнесЦензор, про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів на брифінгу.
Він також повідомив, що з початку повномасштабної війни видобуток газу структурами "Нафтогазу" впав на 6,1%.
"Зараз багато з наших свердловин знаходяться на лінії фронту, поза лінією фронту, багато інших інфраструктурних об’єктів, від яких залежать обсяги видобутку знаходяться у зоні найактивніших бойових дій, ми бачили падіння видобутку", – пояснив Вітренко.
"Наразі завдяки героїзму наших газовиків ми намагаємося стабілізувати видобуток і готуємо плани, як ми можемо його значно наростити одразу після нашої перемоги", – додав голова "Нафтогазу".
Як повідомлялося, Кабінет міністрів вніс у політику власності НАК "Нафтогаз України" умову забезпечення запасів природного газу в підземних сховищах газу в обсязі не менше ніж 19 млрд кубометрів на 1 жовтня 2022 року.
Раніше повідомлялося, що уряд схвалив аудійовану звітність НАК "Нафтогаз України" за 2021 рік та затвердив спрямування 95% чистого прибутку за минулий рік у розмірі 12,4 млрд грн на виплату дивідендів до державного бюджету.