Запаси газу у сховищах зросли до 10,5 мільярда кубометрів, видобуток з початку війни впав на 6%, – "Нафтогаз"

Обсяги газу в українських підземних сховищах станом на 16 червня становили 10,5 мільярда кубометрів, з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого вони зросли на 0,2 млрд куб. м.

Як повідомляє БізнесЦензор, про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів на брифінгу.

Він також повідомив, що з початку повномасштабної війни видобуток газу структурами "Нафтогазу" впав на 6,1%.

"Зараз багато з наших свердловин знаходяться на лінії фронту, поза лінією фронту, багато інших інфраструктурних об’єктів, від яких залежать обсяги видобутку знаходяться у зоні найактивніших бойових дій, ми бачили падіння видобутку", – пояснив Вітренко.

"Наразі завдяки героїзму наших газовиків ми намагаємося стабілізувати видобуток і готуємо плани, як ми можемо його значно наростити одразу після нашої перемоги", – додав голова "Нафтогазу".

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вніс у політику власності НАК "Нафтогаз України" умову забезпечення запасів природного газу в підземних сховищах газу в обсязі не менше ніж 19 млрд кубометрів на 1 жовтня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що уряд схвалив аудійовану звітність НАК "Нафтогаз України" за 2021 рік та затвердив спрямування 95% чистого прибутку за минулий рік у розмірі 12,4 млрд грн на виплату дивідендів до державного бюджету.