Нацбанк знову закликав Мінфін підвищити ставки за облігаціями державної позики

Національний банк України (НБУ) сподівається, що Міністерство фінансів підвищить ставки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) до ринкових, а також очікує швидкого відновлення роботи вторинного ринку ОВДП.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми розраховуємо, що Мінфін відновить ринкові основи розміщення своїх цінних паперів. Також очікуємо, що незабаром буде відновлено і роботу вторинного ринку державного ринку цінних паперів, який був заморожений відповідним рішенням Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку на початку війни", – сказав Ніколайчук.

Він додав, що Нацбанк розглядає різні варіанти додаткових заходів, які матимуть змогу відновити роботу цього ринку.

Відповідаючи на питання щодо ризиків зниження інтересу до первинного розміщення військових облігацій Мінфіном, якщо Нацбанк піде на створення вторинного їхнього ринку, заступник голови НБУ зазначив: "Дуже складно знизити інтерес до первинних розміщень військових облігацій Мінфіном, якщо цього інтересу і так немає".

"Коли облікова ставка становить 25% та високі інфляційні та девальваційні ризики, розміщувати ОВДП на первинному ринку під 10-11% складно для Мінфіну", – сказав Ніколайчук.

Читайте також: Нацбанк наполягає на підвищенні ставок за військовими облігаціями

Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 14 червня, змогло залучити 5,46 млрд грн (в еквіваленті), в тому числі від продажу цінних паперів у гривні надійшло 3,79 млрд гривень.

На минулому аукціоні з продажу військових облігацій 7 червня Мінфін залучив лише 809,66 млн гривень, відповившись змінювати ставки за ними попри різке підвищення облікової ставки Нацбанку. Хоча після цього 9 червня саме Нацбанк викупив військові облігації уряду на 70 млрд грн, збільшивши свій портфель до 190 млрд грн.

Водночас Нацбанк вчергове наголосив не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні.