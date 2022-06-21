Швейцарія вперше з початку повномасштабної війни в Україні імпортувала російське золото

Швейцарія імпортувала російське золото вперше після вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані швейцарського Федералього митного управління.



Зазначається, що у травні з Росії до Швейцарії було відправлено понад 3 тонни золота.



Поставлене золото становить лише 2% імпорту металу Швейцарії, золотопереробні заводи якої перероблюють дві третини світового золота.

Більшість заводів, які займаються очищенням золота, відмовилися приймати російський продукт після того, як Лондонська асоціація ринку дорогоцінних металів виключила виробників країни зі свого акредитованого списку.

"Хоча це розглядалося як фактична заборона продажу російського золота на лондонському ринку, одному з найбільших у світі, правила не забороняють переробку російського металу на інших підприємствах", – зазначили в агентстві.



У березні щонайменше два великих швейцарських золотопереробних заводи відмовилися переплавити російські злитки. Інші, такі як Argor-Heraeus, заявили, що прийматимуть російське золото, якщо воно було виготовлено до 2022 року та матиме документи з підтвердженням, що його переробка не принесе фінансової користі російській фізичній або юридичній особі.



Крім того, Bloomberg пише, що Швейцарія з квітня імпортує невелику кулькість ще одного металу – паладію.