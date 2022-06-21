Євросоюз може запровадити санкції проти російського золота, – Reuters
Про це повідомляє Reuters із посиланням на проєкт підсумкового документа за результатами саміту від 20 червня.
"Робота над санкціями буде продовжена, в тому числі для посилення їх впровадження та запобігання обходу", – йдеться у проєкті документа.
За даними агентства, ця редакція тексту є компромісом між скандинавськими та східними країнами ЄС, які наполягали на чіткому посиланні на сьомий пакет у заяві саміту, та такими країнами, як Німеччина та Нідерланди, які натомість закликають зосередитися на ретельності запровадження вже затверджених санкцій.
У попередній версії тексту не було жодної згадки про роботу над додатковими санкціями, водночас в останній редакції прямо не йдеться про сьомий пакет.
Співрозмовники агентства стверджують, що хоча новий пакет санкцій проти Росії наразі не готується, однак триває робота з визначення секторів, які можуть до нього потрапити. За їх даними, золото є однією з можливих наступних цілей для запровадження санкцій.
На зустрічі представників ЄС за закритими дверима минулого тижня Данія припустила, що наступні санкції можуть стосуватися у тому числі російського золота, підтвердив речник посла Данії в ЄС.
Джерело, знайоме з роботою щодо санкцій, уточнило, що Європейська комісія працює над включенням золота до можливого наступного раунду санкцій, хоча поки не ясно, чи торкнеться це обмеження експорту золота до РФ, імпорту золота з Росії, чи і того, і того.
Золото є важливим активом для російського Центрального банку, який зіткнувся з обмеженнями на доступ до деяких своїх активів, які зберігаються за кордоном через санкції Заходу.
ЄС ухвалив шість пакетів санкцій проти Росії та Білорусі з початку вторгнення в Україну в лютому, але кілька секторів, включаючи газ, залишаються поза обмеженнями, оскільки уряди ЄС намагаються ретельно уникати заходів, які можуть зашкодити їхній економіці більше, ніж російській.