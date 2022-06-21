"Нафтогаз" сконцентрував понад 97% побутових споживачів газу, – Вітренко
Про це голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив на брифінгу, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Деолігархізація. На газовому ринку про цей термін багато говорили, але, у нас в Україні, на ньому майже два десятиліття домінувала група олігарха Фірташа. Зараз цьому приходить кінець", – сказав Вітренко.
За його словами, починаючи з останніх місяців, фактично всі побутові споживачі – 97,6% – отримують газ безпосередньо від "Нафтогазу".
"Між нами немає посередника у вигляді групи Фірташа, яка ніколи не була реальним постачальником, а була посередником, який не ніс ті ризики, які зазвичай несуть справжні постачальники, в європейському розумінні цього слова", – вважає Вітренко.
Він також зазначив, що після рішення уряду про передачу облгазів РГК до "Нафтогазу", вони найближчим часом перейдуть до НАК.
"Це фактично буде більше 60% (у НАК, – ред.) на цьому ринку розподілу чи транспортування газу", – сказав голова "Нафтогазу".
Водночас він заперечив, що концентрація цих активів під управлінням "Нафтогазу" порушує "третій енергопакет" ЄС.
Як повідомлялося, 28 травня Кабінет міністрів передав в управління державній компанії "Чорноморнафтогаз", що входить до групи "Нафтогазу", заарештовані активи операторів газорозподільних систем (ГРС, облгази), які суд раніше передав Нацагентству з питань корупційних активів (АРМА).
Нагадаємо, раніше суддя Печерського суду Києва передав в управління АРМА арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем, більшість з яких контролювали структури Дмитра Фірташа.
Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Чому облгази РГК Фірташа передали в державне управління