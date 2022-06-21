Нацбанк оцінив фізичні втрати від руйнування майна внаслідок російського вторгнення у 50% ВВП

Національний банк України (НБУ) оцінює втрати України від зруйнованого житла, бізнесу та інфраструктури через російську агресію у 50% ВВП 2021 року, або у $100 млрд.

Про це йдеться в оприлюдненому у вівторок Звіті про фінансову стабільність за червень.

"Крім зниження поточного виробництва, війна суттєво скорочує потенціал економіки. За оцінками НБУ, втрати фізичного капіталу від руйнувань підприємств, житла та інфраструктури на початок травня досягли $100 млрд – це еквівалент 50% ВВП 2021 року", – йдеться у документі.

Нацбанк відзначає, що станом на середину червня під впливом активних бойових дій чи під окупацією залишаються території областей, які торік генерували близько 20% ВВП.

Водночас частка підприємств, що зменшили завантаженість виробничих потужностей більш як на третину або не працювали взагалі, скоротилася з 61% у першій декаді березня до 54% наприкінці травня.

"Однак ключові проблеми зберігаються: заблоковано морські порти, за виключенням дунайських, порушена логістика, зберігається дефіцит пального, пригнічено внутрішній попит", – зазначається у документі.

Крім того, Нацбанк вказує на втрату людського капіталу через міграцію та загибель громадян.

Читайте також: Банки втратять через війну щонайменше 20% кредитного портфеля, – НБУ

Водночас НБУ прогнозує, що припинення війни та деокупація територій очікувано сприятимуть стрімкому відновленню ВВП у наступні періоди. Натомість її затягування – ключовий ризик такого прогнозу.

"Зважаючи на високу невизначеність фактично призупинено інвестиційну діяльність. Для відновлення від наслідків війни економіці може знадобитися дуже тривалий період та допомога з боку міжнародних партнерів", – зазначив НБУ.

За даними центробанку, з 24 лютого в Україну надійшло близько $7,4 млрд. Обсяг наданої та заявленої партнерами допомоги на середину червня становить близько $30 млрд.

Як повідомлялося, Національний банк очікує, що ВВП України впаде у 2022 році щонайменше на третину, а інфляція перевищить 20%.