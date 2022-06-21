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Агрохолдинг МХП Косюка отримає від ЄБРР 24 мільйони євро на підтримку ліквідності

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Агрохолдинг МХП Косюка отримає від ЄБРР 24 мільйони євро на підтримку ліквідності
Європейський банк реконструкції та розвитку надасть агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" (МХП) кредитне фінансування у розмірі 24 млн євро. Відповідне рішення рада директорів банку схвалила минулого тижня.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, передають Порти України.

"Це фінансування забезпечить МХП оборотним капіталом, необхідним компанії для сільськогосподарського сезону", – сказано в повідомленні.

Проєкт є частиною пакету ЄБРР "Україна – продовольча безпека" та реалізується в рамках Програми забезпечення стійкості та джерел засобів для існування (Resilience and Livelihoods), яку банк прийняв із метою підтримки української економіки після російського вторгнення 24 лютого. Мета Програми – підтримка надання послуг та продовження ділової діяльності в Україні, що зрештою має забезпечити збереження джерел засобів для існування населення.

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МХП – найбільший виробник курятини в Україні, належить Юрію Косюку. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.

Раніш повідомлялося, що в першому кварталі 2022 року МХП отримав $122 млн чистого збитку проти $1 млн прибутку в січні-березні 2021 року. Водночас його показник EBITDA скоротився на 16% – до $53 млн.

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