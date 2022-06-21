"Нафтогаз" планує почати імпорт зрідженого газу до кінця року, – Вітренко

НАК "Нафтогаз України" проводить переговори щодо постачання імпортного зрідженого природного газу (ЗПГ або LNG) в Україну у четвертому кварталі цього року.

Про це голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив на пресконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Тут є певні технологічні обмеження – Україна ніколи фізично не імпортувала LNG. Ми розуміємо, що у нас немає терміналів LNG. Тому ми повинні привезти LNG на термінали в Європі і потім забезпечити фізичний транспорт цього газу вже трубопроводами в Україну, або здійснити операції своп (swap – торгово-обмінні фінансові операції, – ред.)", – пояснив Вітренко.

За його словами, "Нафтогаз" у ході визначення термінів та обсягів постачання імпортного газу буде змушений враховувати безліч технологічних аспектів, включаючи тиск у газопроводах або добові обмеження щодо підйому газу.

"Є багато різних аспектів, які ми враховуємо під час війни, але про які ми не можемо говорити широкій аудиторії. Так от, все це впливає на наші внутрішні плани щодо того, коли і як ми імпортуватимемо газ", – додав голова "Нафтогазу".

Як повідомлялося, Вітренко на пресконференції також пояснив, що для накопичення 19 млрд куб. м газу до початку опалювального сезону, відповідно до поставленого урядом завдання, "Нафтогаз" має імпортувати 5,8 млрд куб. м газу, для цього необхідно знайти $8 млрд.