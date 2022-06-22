"Приватбанк" запустив можливість використання POS-терміналів як касових апаратів

Державний "Приватбанк" запустив для підприємців сервіс "Каса", який дозволяє просто підключити та використовувати POS-термінали банку як програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО).

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що "Каса" поєднує в собі онлайн-кабінет і застосунок для POS-термінала.

"Застосунок "Каса" від "Приватбанку", що вбудований у POS-термінал, виконує функцію касового апарата – продаж товарів, оформлення інкасації, внесення до каси готівки для розміну та інше", – йдеться у повідомленні.

У банку додали, що онлайн-кабінет сервісу "Каса" дає можливість онлайн реєструвати торгові точки, касирів та каси, не відвідуючи податкову службу. Крім того, користувачі сервісу зможуть стежити за продажами, вносити товари й послуги у довідник, фіскалізувати фінансові операції.

Вартість сервісу "Каса" врахована до тарифу з еквайрингу.

Для підключення до сервісу необхідно бути клієнтом "Приватбанку" та згідно з інструкцією зареєструватися в особистому кабінеті. Після реєстрації банк установить POS-термінал із застосунком "Каса".