Євросоюз офіційно надасть Україні статус кандидата на вступ, – проєкт рішення

Лідери ЄС у Брюсселі схвалять рекомендацію Європейської комісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Про це йдеться в останньому проєкті висновків саміту ЄС від 21 червня, передає Euractiv, яке ознайомилося з документом.



"Європейська Рада ухвалила рішення надати Україні та Республіці Молдова статус країни-кандидата", – йдеться у проєкті рішення лідерів ЄС, зустріч яких відбудеться на саміті ЄС 23 червня.



У документі також додається, що лідери ЄС ухвалять рішення про подальші кроки щодо вступу країн після повного виконання всіх умов, викладених Європейською комісією.



Очікується, що перший звіт про оцінку виконання умов у межах регулярного пакету Комісії щодо розширення до кінця цього року.

Щодо Грузії, то "Європейська рада готова надати Грузії статус країни-кандидата після того, як будуть враховані пріоритети, зазначені у висновку Комісії щодо заявки Грузії на членство".



"Прогрес кожної країни на шляху до Європейського Союзу залежатиме від її власних заслуг у виконанні Копенгагенських критеріїв, включаючи здатність ЄС приймати нових членів", – йдеться у проєкті висновків.



Це говорить про те, що ЄС не має наміру об’єднувати Україну та Молдову в одну"пакетну угоду", як це було зроблено з Північною Македонією та Албанією.

Як повідомлялося, минулої п’ятниці Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Водночас рекомендація Єврокомісії передбачає перелік умов, який українська влада має виконати у майбутньому у сферах верховенства права, правосуддя та боротьби з корупцією. Остаточне рішення про надання статусу до кінця цього тижня мають затвердити всі 27 держав-членів.