Інфляція у Великій Британії оновила 40-річний максимум

Споживчі ціни у Великій Британії у травні 2022 року підскочили на 9,1% порівняно з травнем минулого року.

Про це свідчать дані Національного статистичного управління (ONS) країни, передає Інтерфакс-Україна.



Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з квітнем, коли вона становила 9%, та оновила максимум з 1982 року.



Аналітики, опитані Bloomberg, у середньому також прогнозували травневу інфляцію на рівні 9,1%.



Споживчі ціни зросли на 0,7% щодо попереднього місяця після стрибка на 2,5% у квітні. Експерти в середньому очікували на підвищення на 0,6%.



Зростання інфляційного тиску у Великій Британії переважно пов'язане з підвищенням цін на харчі та енергоносії, включаючи електрику, газ та бензин, зазначають у ONS.



Ціни без урахування продуктів харчування, алкоголю, тютюну та енергоносіїв (базова інфляція, CPI Core) у травні підвищилися на 5,9% у річному вираженні та на 0,5% щодо попереднього місяця. У квітні їхнє зростання становило відповідно 6,2% і 0,7%.



Роздрібні ціни (індекс RPI) злетіли на 11,7% у річному вираженні після зростання на 11,1% на місяць раніше. Саме індекс RPI використовується британськими роботодавцями під час проведення переговорів про зарплату.