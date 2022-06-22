IKEA розіслала попередження торговим центрам в РФ про розірвання договорів оренди, – ЗМІ

Шведська мережа IKEA, яка випускає меблі та товари для дому, почала повідомляти орендодавців російських торгових центрів, де був представлений бренд, про намір достроково розірвати договори оренди.

Про це повідомляють "Ведомости" із посиланням на джерела на ринку комерційної нерухомості.



Один зі співрозмовників газети розповів, що такі листи отримали "майже всі" ТЦ, де був присутній шведський бренд. Джерела зазначають, що розірвання договорів відбудеться в односторонньому порядку. На їх думку, це означатиме великі штрафи для IKEA.

За словами експертів, значні штрафи у разі дострокового розірвання договорів оренди призначають через підвищені ризики орендодавця, наприклад, через неможливість знайти нового орендаря.

Водночас у пресслужбі Ingka Centres, яка входить до групи компаній Ingka (належить бренд IKEA) заявили виданню, що 14 торгових центрів "Мега" продовжать свою роботу.

Усього у IKEA 26 магазинів та студій у 12 містах Росії.

Як повідомлялося, шведська компанія IKEA заявила, що продасть свої чотири заводи у Ленінградській, Кіровській та Новгородській областях.

На початку березня мережа IKEA оголосила про зупинення своєї роботи в Росії та Білорусі.