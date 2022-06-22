Попит на військові облігації у гривні впав до 1,4 мільярда, – Мінфін

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 21 червня, змогло залучити 7,68 млрд грн (в еквіваленті), в тому числі від продажу цінних паперів у гривні надійшло 1,39 млрд гривень.

Як свідчать дані на сайті Мінфіну, від продажу тримісячних облігацій під 9,5% річних надійшло 1,13 млрд грн.

Від розміщення шестимісячних військових облігацій під 10% річних надійшло 29,67 млн грн, від розміщення облігацій терміном обігу півтора роки під 11,5% річних Мінфін залучив 23,36 млн грн.

Крім того, Мінфін розмістив облігації номіновані у доларах США. Зокрема, шестимісячні доларові ОВДП на $100,65 млн під 3,5% та облігації терміном обігу один рік на $121,11 млн під 3,7% річних.

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Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 14 червня, змогло залучити 5,46 млрд грн (в еквіваленті), в тому числі від продажу цінних паперів у гривні надійшло 3,79 млрд гривень.

На минулому аукціоні з продажу військових облігацій 7 червня Мінфін залучив лише 809,66 млн гривень, відповившись змінювати ставки за ними попри різке підвищення облікової ставки Нацбанку. Хоча після цього 9 червня саме Нацбанк викупив військові облігації уряду на 70 млрд грн, збільшивши свій портфель до 190 млрд грн.

Водночас Нацбанк вчергове наголосив не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні.