НАЗК пропонує додати до санкційних списків власника "Російського стандарту", подругу Путіна та ще понад 1000 осіб

Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало новий список із 1018 фізичних та юридичних осіб, які причетні до війни проти України.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Загалом до списків внесено вже 15,5 тис. фізичних та 3,7 тис. юридичних осіб. Зазначається, що це частина від 100 тис. осіб, які підлягають санкціям, відповідно до Дорожньої карти індивідуальних санкцій, розробленої Міжнародною робочою групою Єрмака-Макфола, до складу якої входять і працівники НАЗК.

У поточний перелік потрапили:

керівництво військових підрозділів рф та самопроголошених так званих "ДНР" та "ЛНР", які беруть участь у війні;

компанії оборонно-промислового комплексу та їхнє керівництво. Поміж інших, додано підприємство "Техінком", що виробляє бронежилети, та компанію "Будафон ЛТД", яка постачає для армії рф засоби радіозв’язку;

банки та їхнє керівництво;

пропагандисти й артисти, поміж яких засновник видавництва "Ексмо", а також президент цього видавництва, співак і шоумен Філіп Кіркоров, співачка Наталія Поривай, більш відома як Наташа Корольова.

Крім того, НАЗК запропонувало ініціювати питання про включення до санкційних списків:

мільярдера Рустама Таріко – власника банку "Російський стандарт", співзасновника компанії Roust – одного з основних виробників алкоголю у Центральній та Східній Європі. Серед його активів – вілла на Сардинії за $15 млн, два швидкохідні катери, літак Boeing 737 та ексклюзивні автомобілі;

близької особи Путіна Світлани Кривоногих, активи якої оцінюються у 7,7 мдрд рублів. Вона та члени її родини є власниками гірськолижного курорту "Ігора", апартаментів у Монако вартістю 3,6 млн євро, 37-метрової яхти вартістю близько $5,4 млн та іншого майна.

Для розширення санкційних списків НАЗК формує списки осіб, яких вважає причетними до війни. Це вже 15-й перелік "кандидатів" на міжнародні санкції, який НАЗК надіслало до Міністерства закордонних справ України та Офісу Генерального прокурора.