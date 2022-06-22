Кабмін затвердив новий порядок отримання допомоги з часткового безробіття

Кабінет міністрів затвердив новий Порядок надання допомоги з часткового безробіття, який замінить ухвалені під час карантину документи, які регламентували отримання такої допомоги.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №702 від 21 червня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Відповідно до затвердженого порядку, допомога по частковому безробіттю надається застрахованим особам (працівникам та фізичним особам - підприємцям) у разі втрати ними частини заробітної плати (доходу) у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) з причин економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину.

Водночас така допомога не надається працівникам органів державної влади, органів місцевого самоврядування або установ, які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету.

Право на допомогу по частковому безробіттю мають застраховані особи, за яких протягом останніх шести місяців сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. При цьому, якщо за цей період роботодавцям було надано право не сплачувати ЄСВ, тоді застосовуються попередні 180 календарних днів до такого періоду.

Критеріями для надання допомоги по частковому безробіттю є:

зупинення (скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) охопило не менш як 20 відсотків чисельності працівників роботодавця, в яких рівень скорочення тривалості робочого часу та заробітної плати становить 30 і більше відсотків на місяць;

рівень скорочення тривалості робочого часу та доходу фізичної особи - підприємця, яка є застрахованою особою, становить 30 і більше відсотків на місяць;

відсутність у роботодавця або фізичної особи - підприємця, яка є застрахованою особою, заборгованості із виплати заробітної плати та/або сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та/або сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування протягом шести місяців;

сплата роботодавцем за кожного працівника або фізичною особою - підприємцем, яка є застрахованою особою, ЄСВ протягом останніх шести місяців.

Водночас встановлюється, що допомога по частковому безробіттю не надається в разі, коли:

зупинення (скорочення) виробництва має сезонний характер або виникає виключно з організаційно-виробничих причин;

працівник відмовився від працевлаштування (тимчасового переведення) на підходящу роботу в роботодавця з повним робочим днем або працює в роботодавця за сумісництвом, або проходить альтернативну (невійськову) службу;

протягом останнім шести місяців у роботодавця або фізичної особи - підприємця наявна заборгованість із виплати заробітної плати та/або сплати ЄСВ або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

роботодавець або фізична особа - підприємець, яка є застрахованою особою, перебуває у процесі припинення юридичної особи, припинення підприємницької діяльності, визнаний (визнана) в установленому порядку банкрутом або стосовно нього (неї) порушено справу про банкрутство, перебуває у процесі санації;

роботодавець є органом державної влади, органом місцевого самоврядування або установою, організацією, які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету.

Допомога по частковому безробіттю надається центром зайнятості за зверненням роботодавця або фізичної особи – підприємця для її виплати працівникам.

Як повідомлялося, 1 березня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає надання державної допомоги громадянам з часткового безробіття не лише на період карантину, спричиненого COVID-19, а й у разі інших захворювань чи надзвичайної ситуації на території України.

Відповідно до закону, Кабінет міністрів отримав право визначати порядок надання допомоги з часткового безробіття на період карантину, надзвичайної ситуації, її розмір, термін надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

Нагадаємо, допомога з часткового безробіття була запроваджена Верховною Радою на початку пандемії коронавірусу у березні 2020 року. Підтримка виплат працівникам має надаватися за збереження за ними робочих місць. Розмір допомоги становить до 1 мінімальної зарплати.