Постраждалі від агресії РФ українці можуть подати заяву до ЄСПЛ та отримати компенсацію до 30 тисяч євро, – Мінцифри
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Зазначається, що відсьогодні сформувати заяву до ЄСПЛ можна онлайн через відповідну електронну систему: espl.com.ua
"Система вказує перелік ситуацій, які дають право звернутися до ЄСПЛ: загибель родича, зруйноване житло, поранення, незаконне позбавлення волі, катування, зґвалтування чи насильницьке зникнення людини тощо. Система спрощує подання заяви, бо вже містить усі необхідні поля для заповнення і підказує громадянам, що саме потрібно вказати", – пояснюють у Мінцифри.
Щоб подати позов до ЄСПЛ, необхідно заповнити форму на сайті, завантажити необхідні документи, роздрукувати та надіслати заяву в одному з відділень "Укрпошти".
У міністерстві додали, що при заповненні заяви автоматично сформується адреса ЄСПЛ, яку необхідно наклеїти на упаковане відправлення у відділенні. Поштові послуги для відправника є безоплатними.
Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно.
"Термін розгляду заяви може становити від одного року, вірогідність отримання компенсації є високою", – кажуть у відомстві.
Електронну заяву для формування заяви до Європейського суду з прав людини запущено швейцарсько-українською Програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа, та Українською Гельсінською спілкою з прав людини.
Для отримання консультації можна звернутися до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у місті заявника.