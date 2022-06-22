Виробництво сталі в Україні повільно відновлюється, але впало через війну у 6 разів, – Worldsteel

Металургійні підприємства України у травні поточного року знизили виробництво сталі у 6 разів порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 308 тисяч тонн, посівши 34-е місце у рейтингу 64 країн - основних світових виробників цієї продукції.

Про це свідчать підрахунки Всесвітньої асоціації виробників сталі (Worldsteel), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Загалом, за даними організації, у травні зафіксовано скорочення виплавки сталі у більшості країн першої десятки, крім Індії.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками травня виглядає так: Китай (96,61 млн тонн, падіння на 3,5% до травня 2021 року), Індія (10,62 млн тонн, зростання на 17,3%), Японія (8,07 млн тонн , -4,2%), США (7,18 млн тонн, -2,6%), РФ (6,4 млн тонн, -1,4%), Південна Корея (5,8 млн ​​тонн, -1,4%), Німеччина (3,24 млн тонн, -11,5%), Туреччина (3,21 млн тонн, -1,4%), Бразилія (2,97 млн тонн, -4,9%) та Іран (2,3 млн тонн, -17,6%).

Україна знаходиться на 34-й позиції із 308 тис. тонн сталі (менше на 83,4%, порівняно з травнем 2021 року). У квітні поточного року в країні виробили 281 тис. тонн, у березні – 200 тис. тонн, у лютому – 1,37 млн тонн сталі.

Загалом у травні поточного року виплавка сталі знизилася на 3,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 169,48 млн тонн.

Як повідомлялося, за даними Worldsteel, металургійні підприємства України у квітні знизили виробництво сталі у 7,4 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 250 тис. тонн.

Як повідомлялося, Україна у 2021 році наростила валютний виторг від експорту чорних металів на 81,4% порівняно з 2020 роком – до $13,51 млрд. На чорні метали за цей період припало 20,49% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 15 63% за 2020 рік.