У Туреччині заявили про "позитивні" переговори з РФ про розблокування українських портів
Про це повідомляє турецьке інформагентство Anadolu.
Зазначається, що міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар раніше обговорив тему запобігання продовольчій кризі у телефонних розмовах із колегами з РФ та України. Після цього турецька делегація вирушила до РФ для обговорення питання розблокування експорту українського зерна з окупованих портів, а також повернення військово-транспортних літаків ЗС Туреччини з аеропорту "Бориспіль" у Києві.
Як повідомили в Анкарі, переговори військових делегацій Туреччини та РФ пройшли у "конструктивному та позитивному ключі".
Зокрема, ухвалено рішення провести зустріч делегацій Туреччини, Росії, України та ООН для вирішення питання з розблокуванням торгових суден у портах України. Зазначається, що чотирьохстороння зустріч у разі згоди всіх сторін може відбутися найближчими тижнями в Туреччині.
Водночас, як пише видання, буквально через кілька годин після закінчення турецько-російських перемовин турецьке суховантажне судно Azov Concord залишило порту Маріуполі. Azov Concord став першим іноземним судном, яке вийшло з маруіпольського порту, окупованого російською армією та сепаратистами.
Як повідомлялося, раніше Туреччина підтримала вимогу Росії щодо часткового скасування санкцій, зокрема на експорт добрив, в межах механізму, покликаного розблокувати експорт аграрної продукції з українських портів. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів із російським міністром Сєргєєм Лавровим у Анкарі 8 червня.
Водночас перед її проведенням Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ні його, ні міністра закордонних справ України Дмитру Кулебу на цю зустріч не запрошували.
Нагадаємо, посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що РФ вивозить вкрадене на окупованих територіях України зерно в Туреччину через російські порти, видаючи його за російське.